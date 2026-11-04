İstanbul'daki TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında eylül ayında tamamlandı. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle hak sahibi adayların değerlendirme sonuçlarına yönelik beklentisi arttı. Peki, kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?

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İstanbul TOKİ kiralık konut çekiliş takvimi 2026 yılında Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne başvuran vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk etapta 1.071 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek çekilişin Kasım 2026'da yapılması planlanıyor. Kura ve anahtar teslim sürecinin COP31 İklim Zirvesi'nin ardından başlaması bekleniyor.

İlk etapta kura işlemlerinin ekim ayında yapılması öngörülüyordu. Ancak son açıklamalarda kasım ayında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi sonrasına işaret edildi.

TOKİ kiralık konut başvuru sonuçlarında son durum! Kiralık sosyal konut kuraları ne zaman?

İLK ETAPTA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL’den başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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