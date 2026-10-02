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TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)

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TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)
Başlık ResmiTOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)

TOKİ Sakarya Kocaali 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin konutlarının belirleneceği kura için bekleyiş sona eriyor. Kocaali Caferiye Mahallesi'ndeki projede 2+1 ve 3+1 konutların dağılımı, isim listesi, kura saati ve sözleşme takvimi yakından takip ediliyor.

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Sakarya Kocaali'de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar için konut belirleme süreci 2 Ekim 2026 Cuma günü devam ediyor. Caferiye Mahallesi 3. Etap 324 Adet Konut Projesi kapsamında toplam 45 konut için kura çekimi yapılacak. Kura sonrasında hak sahiplerinin blok, kat ve daire bilgileri netleşecek ve sözleşme aşamasına geçilecek.

TOKİ SAKARYA 500 BİN SOSYAL KONUT HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI

TOKİ Sakarya Kocaali 250/500000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurası 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirildi. Kura, TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sakarya Kocaali Caferiye Mahallesi 3. Etap'ta inşa edilen konutlardan 31 adet 2+1 ve 14 adet 3+1 olmak üzere toplam 45 konut hak sahipleri arasında belirlendi.

TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)
Başlık ResmiTOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin hangi blok, kat ve daireye yerleşeceği belli olacak. Sonuçların TOKİ'nin resmi satış ve kura duyuruları sayfasındaki ilgili proje bölümünden yayımlanması bekleniyor.

TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)
Başlık ResmiTOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)

SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kura sonrasında konutu belirlenen hak sahipleri için satış sözleşmesi süreci başlayacak. Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri 12-15 Ekim 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde imzalanabilecek.

Editör : İREM ÖZCAN
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