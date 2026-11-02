TOKİ Trabzon konut belirleme kurası, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ortahisar ilçesinde inşa edilen konutlar için gerçekleştirilecek. Çimenli ve Geçit mahallelerindeki projelerde hak sahiplerinin konutları noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura sonuçları, isim listesi ve canlı yayın bilgileri hak sahipleri tarafından takip ediliyor.

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TOKİ Trabzon Ortahisar konut belirleme kurası 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda üç ayrı projedeki toplam 139 konutun kura kapsamına alındığı bildirildi. Çekilişin ardından konutları belirlenen hak sahipleri için sözleşme imzalama süreci başlayacak. Kura sonuçlarına ilişkin duyurular TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ TRABZON KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Trabzon Ortahisar konut belirleme kurası, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılacak ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Trabzon Merkez 1146/250000 Sosyal Konut Projesi kapsamında toplam 139 konutun belirlenmesi için kura çekilecek. Bunların 75'i 2+1, 64'ü ise 3+1 konutlardan oluşuyor. Kura sonucunda daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi projeden ve hangi konuttan yararlanacağı kesinleşecek.

Kura kapsamında Trabzon Ortahisar Çimenli Mahallesi 327 Konut Projesi'nden 16, Çimenli Mahallesi 2. Etap 187 Konut Projesi'nden 2 ve Geçit Mahallesi 498 Konut Projesi'nden 121 konutun belirlenmesi planlanıyor. Çekilişin ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi duyuru sayfasından kontrol edilebilecek.

TOKİ Trabzon konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

TOKİ TRABZON ORTAHİSAR KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kurada konutu belirlenen hak sahipleri 9 ile 20 Kasım 2026 tarihleri arasında sözleşme imzalayacak. İşlemler, Çimenli projeleri için Ziraat Bankası Değirmendere Şubesi, Geçit Mahallesi projesi için Halkbank Trabzon Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Sözleşme tarihini takip eden ay taksit ödemeleri başlayacak ve konutlar sözleşme imzalanmasından itibaren 48 ay içerisinde teslim edilecek.

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