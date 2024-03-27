Trabzon'da göçük yaşandı! Ölü ve yaralı var mı?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 15:09 - Güncelleme: 27 Mart 2024 15:09 - Güncelleme:

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Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük yaşandı. İşçiler göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler kurtarıldı mı?Trabzon'daki göçükte ölü veya yaralı var mı? İşte detaylar...