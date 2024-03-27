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Trabzon'da göçük yaşandı! Ölü ve yaralı var mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük yaşandı. İşçiler göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler kurtarıldı mı?Trabzon'daki göçükte ölü veya yaralı var mı? İşte detaylar...

Trabzon'un Hayrat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçileri arama çalışmaları sürüyor.

TRABZON'DA GÖÇÜK YAŞANDI 3 ÖLÜ 

Trabzon Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada, toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazanın, yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşandığı ve 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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