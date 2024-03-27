Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü

Trabzon'ın Hayrat ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.