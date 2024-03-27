Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü

Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'ın Hayrat ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katliam gibi kazada ölen 6 kişilik aileye son görev: Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü - GündemEcrin ve annesi aynı mezara gömüldüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken mesajlar: Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. - Gündem"Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz"Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - GündemDüzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varŞanlıurfa'da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyor - GündemAkıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyorİstanbul'da elektrikli metrobüsler yola çıkıyor - Gündemİstanbul'da elektrikli metrobüsler yola çıkıyorOğuz Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'a tepki: Onu bulup yüzüne tükürecekler! - GündemOnu bulup yüzüne tükürecekler!AFAD ilk verileri duyurdu! Malatya'da korkutan deprem - GündemAFAD ilk verileri duyurdu! Malatya'da korkutan depremSapanca'da büyük tehlike! Milyonların içme suyuna akaryakıt sızdı - GündemMilyonların içme suyuna akaryakıt sızdıFatih'te tepki çeken olay! Kadını darp eden telefoncunun dükkanı mühürlendi - GündemGerginlik arttı! Dükkan mühürlendiDışişleri'nden Belçika ve Almanya'daki terör örgütü PKK provokasyonlarına tepki - GündemDışişleri'nden alçak saldırıya tepki!
Sonraki Haber Yükleniyor...