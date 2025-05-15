Trabzonspor Avrupa'ya gidecek mi? TS Avrupa kupalarına gitme ihtimali

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a yenilen Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ve bordo mavili taraftar Trabzonspor Avrupa'ya gitme ihtimallerini merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası kazananı Galatasaray oldu. Trabzonspor ise kupa mücadelesini ikinci olarak tamamladı. Bordo mavili ekibin Avrupa ihtimali için Süper Lig'deki konumu tartışılıyor.

TRABZONSPOR AVRUPAYA GİDECEK Mİ, NASIL GİDER?

Trabzonspor, ZTK'yı ikinci bitirdi. Bu nedenle Avrupa'ya gitme ihtimali Süper Lig'in puan durumuna kaldı. Kupa şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de ilk sırayı garantilediği için doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu nedenle ZTK kupasından gelen Avrupa hakkı doğrudan Süper Lig 3'süne gidiyor.

Bordo mavili takım Süper Lig'de 36. hafta itibarıyla 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Trabzonspor'un Avrupa kupalarına gidebilmesi için ligi ilk 5'te tamamlaması gerekiyor.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINA KATILMA İHTİMALİ

Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma ihtimali Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamasına bağlı. Kurallara göre,

- Süper Lig şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, Süper Lig 2'ncisi de Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu aşamasına kalacak.

- Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ilk takım olacak.

- Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ikinci takım olacak.

- Süper Lig'i 5. sırada bitiren takım da UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.