Türkiye Kupasını kazanan takım Avrupa'ya gidiyor mu? Ziraat Türkiye Kupası finalisti nereye gidecek?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Galatasaray karşılaşıyor. Futbolseverler Türkiye Kupası şampiyonu ve ikincisinin UEFA Avrupa Ligi'nde olup olmayacağını merak ediyor. Ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gideceği kesinleşti. Bu nedenle ZTK finalisti ve Avrupa'ya gidecek takımlar merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs Perşembe günü 20.45'te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanıyor. Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa'ya gidiyor mu, finalistin durumu ve kazanan takımın Avrupa ön eleme de kaçıncı başlayacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANAN TAKIM AVRUPA’YA GİDİYOR MU?

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım, 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde ediyor.

Kupayı kazanan takım, Avrupa Ligi’nde play-off turunda mücadele edecek. Bu turda elense bile UEFA Konferans Ligi grup aşamasına katılma şansı yakalayacak.

Geçen sezon Beşiktaş, kupayı kazanarak bu hakkı elde etmiş ve Avrupa Ligi play-off turuna katılmıştı.

Trabzonspor’un kupayı kazanması halinde direkt Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasında 9. sırada yer alması nedeniyle sistem bu şekilde şekilleniyor.

Kupayı kazanan takımın Avrupa Ligi’ne katılımı, Süper Lig sıralamasına bağlı olarak diğer takımların Avrupa şansını da etkilediği belirtiliyor.

Galatasaray’ın kupayı kazanması durumunda, Avrupa Ligi play-off hakkı Süper Lig 3.’süne geçecek. Bu nedenle kupayı kazanan takım diğer takımlar için de önemli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİSTİ AVRUPA LİGİ’NE KATILIR MI?

Ziraat Türkiye Kupası finalistinin Avrupa’ya gidip gitmeyeceği, kazanan takımın lig sıralamasına bağlı. Eğer kupayı Galatasaray kazanırsa Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı için Avrupa Ligi play-off hakkı Süper Lig 3.’süne kayabilir.

Galatasaray’ın kupayı alması durumunda, finalist Trabzonspor’un Avrupa’ya gitmesi için Süper Lig’de en az 5. sırada olması gerekiyor.

Trabzonspor’un kupayı kazanması durumunda ise durum dah net görünüyor. Bordo-mavililer, Avrupa Ligi play-off turuna katılacak ve elense bile Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

Finalist Galatasaray, zaten Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı için Avrupa Ligi şansı elde edemeyecek.