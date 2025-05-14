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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk ödülü ne kadar 2025? Kazanan takımın aldığı miktar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk ödülü ne kadar 2025? Kazanan takımın aldığı miktar
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Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü merakla bekleniyor. 2024-2025 Türkiye Kupası Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşılaşacağı finalde, kazanan takım milyonlarca liralık ödülün sahibi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası, 2024-2025 sezonunda 63. kez düzenlenerek futbolseverlere heyecan dolu anlara sahne oldu. Kazanan takımın aldığı şampiyonluk ödülü merak ediliyor. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR 2025?

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk ödülü, kulüpler için önemli bir maddi destek sağlıyor. Ancak 2024-2025 sezonu için resmi rakamlar henüz açıklanmadı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk ödülü ne kadar 2025

2024’te Beşiktaş’ın kazandığı kupa için şampiyonluk ödülü 1,5 milyon dolar (yaklaşık 58 milyon TL) olarak belirlenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) önceki yıllarda uyguladığı ödül politikaları dikkate alınarak 2025 sezonu için de benzer bir miktarın yani 1,5 milyon dolar civarında bir ödülün verilmesi öngörülüyor.

Ödül miktarı, turnuvanın prestijini ve kulüplerin Avrupa kupalarına katılım motivasyonunu artırıyor. Geçmiş sezonlarda şampiyon takımlara ek primler de dağıtılmıştı.

2025 finalinde Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşılaşacağı Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda, kazanan takımın kasasına girecek bu yüksek miktar, kulüplerin transfer bütçelerine önemli katkı sağlayacak. 

Ziraat Türkiye Kupası para ödülü

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KAZANAN TAKIMIN ALACAĞI PARA ÖDÜLÜ

Finalist takımlar da Ziraat Türkiye Kupası’nda hatırı sayılır bir ödül kazanıyor. 2023-2024 sezonunda finalist Trabzonspor, 900 bin dolar (yaklaşık 34,8 milyon TL) ödül almıştı.

2025 sezonu için resmi bir açıklama olmamasına rağmen finalist ödülünün yine 900 bin dolar seviyesinde kalması bekleniyor. Türkiye Kupası para ödülü ne kadar 

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU NE KADAR ALACAK?

2025 için resmi açıklama olmasa da, şampiyonluk ödülünün 1,5 milyon dolar (yaklaşık 58 milyon TL) civarında olacağı tahmin ediliyor. Geçen sezon Beşiktaş bu miktarı kazanmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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