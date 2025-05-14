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Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını!
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Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. 63. Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı karşılaşma öncesinde sakat, cezalı oyuncular, muhtemel ilk 11'ler merak ediliyor, TS GS maçı şifresiz canlı yayın bilgileri araştırılıyor. 

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, 29 sezon sonra yeniden karşılaşacak. Finalde 4. kez karşılaşacak iki takım, 63. Türkiye Kupasını almak için kozlarını paylaşacak. 

18 kez kazanan Galatasaray ile 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finali başlama saati, canlı yayınlanacak kanal ve muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Dev maç atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını! - 1. Resim

63. TÜRKİYE KUPASI KİMİN OLACAK?

Türkiye, bu akşam oynanacak ZTK final maçına odaklandı. Kupada 23 kez final oynayıp 18 kez kazanan Galatasaray, rekoru elinde bulunduruyor. Trabzonspor'un ise 9 kupa şampiyonluğu bulunuyor. 

Trabzonspor ile Galatasaray yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.

İki takım kupada 20 kez karşılaşacak. Önceki 19 maçtan 10'unu GS kazanırken 6 maçtan TS galip geldi. 

Bu sezon Galatasaray, Trabzonspor'u İstanbul'da 4-3, Trabzon'da 2-0 yenmeyi başardı. 

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını! - 2. Resim

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor ile karşısına final maçında tam kadro çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edebilir.

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını! - 3. Resim

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'un bu akşam Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Final maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıktan kurtulan ve durumun merak edilen kaleci Uğurcan Çakır ve stoper oyuncusu Stefan Savic, kafilede yer aldı.

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını! - 4. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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