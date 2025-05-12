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Cihan Aydın kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor Galatasaray karnesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cihan Aydın kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor Galatasaray karnesi
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor-Galatasaray karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi belli oldu. 14 Mayıs'ta Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Cihan Aydın oldu. İstatistikleri ve Cihan Aydın Trabzonspor Galatasaray karnesi merak ediliyor.

14 Mayıs'ta Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi Cihan Aydın oldu. İstatistikleri ve Cihan Aydın Trabzonspor Galatasaray karnesi merak ediliyor.

CİHAN AYDIN KİMDİR?

30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da doğan Cihan Aydın, ilk Süper Lig maçına 2022 yılında çıktı. 

Kariyeri boyunca Türkiye Kupası'nda 12 maç yöneten aydın, Süper Lig'de 48, 1. Lig'de 48, 2. Lig'de 32 ve 3. Lig'de 26 maç yönetti. Asıl mesleği Turizmciliktir. 

Cihan Aydın kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor Galatasaray karnesi - 1. Resim

CİHAN AYDIN TRABZONSPOR GALATASARAY KARNESİ

Cihan Aydın, Trabzonspor'un toplam 9 maçını yönetti. Bu maçların 5'i galibiyet, 1 berabere ve 3'ü mağlubiyetle sona erdi. Bordo mavililer Aydın'ın yönetimindeki maçlarda 16 sarı kart ve 1 kırmızı kart aldı.

2024/25 sezonunda yönettiği son Trabzonspor maçını Göztepe karşısında bordo mavililer 2-0 kazanmıştı. 

Cihan Aydın kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor Galatasaray karnesi - 2. Resim

Galatasaray'ın ise 9 maçını yönetti. Sarı kırmızılılar bu maçlardan 7'si galibiyet ve 2'si berabere sona erdi. Toplamda 11 sarı kart 2 kırmızı kart gösterdi.

CİHAN AYDIN İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Cihan Aydın, Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunda 2 maça çıktı. Toplamda ise kupada 12 maçta görev aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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