Trabzonspor-Beşiktaş maçı kimler, eksik oynamıyor? TS-BJK derbisi muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sakat ve cezalı futbolcuları ile sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler merak ediliyor. Beşiktaş'ın kamp kadrosunun açıklanmasının ardından gözler teknik direktörlerin kadro tercihlerine çevrildi. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçında kimler eksik, hangi oyuncular forma giyemeyecek? İşte TS-BJK derbisi muhtemel 11'leri ve son gelişmeler...

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Süper Lig'de 8. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon'da kozlarını paylaşacak. İki takımın da son resmi maçlarından galibiyetle ayrılmasının ardından derbi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Bordo-mavili ekipte sakatlıklar ve cezalı oyuncular kadro planlamasını etkilerken siyah-beyazlılarda da önemli eksikler bulunuyor. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11'leri, Beşiktaş kamp kadrosu ve forma giyemeyecek oyuncular araştırılıyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşması öncesinde iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Milot Rashica, Trabzonspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzon deplasmanında görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Milot Rashica da kritik mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Hoffenheim karşılaşmasını mide rahatsızlığı nedeniyle kaçıran Dusan Vlahovic Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

Bordo-mavili ekipte Ruslan Malinovskyi, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da cezası nedeniyle Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Trabzonspor, Reis yönetiminde çıktığı son üç resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde de KuPS Kuopio karşısında 4-2 kazandı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı kimler, eksik oynamıyor? TS-BJK derbisi muhtemel 11ler

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Folcarelli, Fabinho, Muci, Aral (Saviolo), Salah, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, İlhan, Vlahovic.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR MAÇI KAMP KADROSU:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy

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