Trabzonspor-Freiburg maçı canlı yayın bilgileri, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında araştırılıyor. Avrupa'daki ilk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puana ulaşan bordo-mavililer, Almanya temsilcisi Freiburg karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Trabzonspor-Freiburg maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında 5 Kasım Perşembe akşamı Freiburg'u konuk ediyor. İlk iki maçında KuPS Kuopio ve Hearts'ı mağlup eden bordo-mavililer, taraftarı önünde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile yayın programı araştırılıyor. Trabzonspor-Freiburg maçını televizyondan ve internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler de canlı yayın bilgilerine odaklanıyor.

TRABZONSPOR-FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak karşılaşmaya Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga üstlenecek. Bordo-mavililer, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak lig aşamasındaki puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

Trabzonspor-Freiburg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Trabzonspor-Freiburg maçı yayın bilgileri

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. İkinci karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, 6 puanla üçüncü hafta mücadelesine hazırlanıyor. Freiburg ise ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve kaleci Onuralp Çevikkan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor-Freiburg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Trabzonspor-Freiburg maçı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-FREİBURG MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor-Freiburg karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi TRT 1'in uydu ve kablo yayınları üzerinden takip edebilecek.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 160. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Konferans Ligi'nde Almanya'nın Freiburg takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 159 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor-Freiburg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Trabzonspor-Freiburg maçı yayın bilgileri

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 10 maç oynadı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

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