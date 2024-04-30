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Trendyol görme engelli kullanıcılar için Sesli Rehber özelliği getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trendyol görme engelli kullanıcılar için Sesli Rehber özelliği getirdi

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Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, erişilebilirlik konusunda atılım yaparak görme engelli kullanıcılar için sesli rehber özelliğini devreye aldı. BlindLook adlı erişilebilirlik teknolojileri firması ile yapılan iş birliği sonucunda hayata geçirilen bu özellik, hem Trendyol'un web sitesinde hem de mobil uygulamasında kullanılabiliyor. Trendyol'a yeni gelen bu özellik hakkında tüm detaylar şu şekilde...

E-ticaret devi Trendyol, erişilebilirlik teknolojileri geliştiren BlindLook ile iş birliği yaparak görme engelli kullanıcılar için sesli rehber özelliğini devreye aldı. Bu yenilik, hem Trendyol'un internet sitesinde hem de mobil uygulamasında kullanılabilir durumda.

Trendyol görme engelli kullanıcılar için Sesli Rehber özelliği getirdi - 1. Resim

TRENDYOL'A YENİ ÖZELLİK Mİ GELDİ?

Görme engelli bireylerin e-ticaret platformlarını daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için önemli bir adım olan bu iş birliği, Türkiye'de EyeBrand sertifikası almaya hak kazanan en büyük kullanıcı kitlesine sahip Trendyol'u öne çıkarıyor. Sesli Simülasyon adı verilen bu özellik, görme engelli kişilerin Trendyol'un 200 milyonu aşkın ürünü arasında gezinmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Trendyol görme engelli kullanıcılar için Sesli Rehber özelliği getirdi - 2. Resim

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, BlindLook’un Görme Engelliler için Marka Ağı'na katılarak EyeBrand sertifikası almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Müşterilere kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmanın Trendyol'un temel misyonu olduğunu vurgulayan Poyraz, bu iş birliğinin, Türkiye'deki 1 milyon, dünya genelinde ise 285 milyon görme engelli bireyin özgürce hayata katılma hakkını desteklediğini ifade etti.

Trendyol görme engelli kullanıcılar için Sesli Rehber özelliği getirdi - 3. Resim

BlindLook'un kurucu ortakları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın ise yaptıkları açıklamada, iletişimin büyük ölçüde görsel odaklı olduğu bir dünyada, görme engelliler için ses odaklı bir dünya oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Trendyol gibi büyük kullanıcı kitlesine sahip bir e-ticaret platformu ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Görece ve Aydın, bu iş birliğiyle eşitlik, erişilebilirlik ve kapsayıcılığı desteklediklerini vurguladılar.

BlindLook'un sunduğu sesli yönlendirmeler sayesinde, görme engelli kullanıcılar Trendyol'un platformunda sorunsuz bir şekilde dolaşabiliyor ve alışveriş yapabiliyorlar. Bu girişim, dijital dünyanın herkes için daha erişilebilir hale gelmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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