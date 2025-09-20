Trump'ın altın kartı nedir? Altın kart vizesi uygulaması hakkında bilinenler

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gündemde olan “Altın Kart” vize programıyla ilgili kararnameyi imzaladı. Yabancı yatırımcıların ABD’de hızlı oturum hakkı elde etmesini sağlayacak Trump’ın altın kartı nedir, nasıl alınır ve hangi şartları içeriyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

TRUMP'IN ALTIN KARTI NEDİR?

Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren “Altın Kart” uygulaması, yüksek gelirli yabancı yatırımcıların ABD’de oturma izni kazanmasını sağlayan yeni bir vize türü olarak tanımlanıyor.

Trump’ın açıklamalarına göre, altın kart başvuruları yalnızca “olağanüstü” kabul edilen kişilere açık olacak. Bu kişiler ABD ekonomisine katkı sağlayarak işletmeler kuracak ve Amerikalılar için istihdam oluşturacak. Ayrıca başvuru sahipleri, güvenlik soruşturmasından geçtikten sonra yeşil kart sahibi statüsüne kavuşabilecek.

ALTIN KART VİZESİ NE KADAR?

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnameye göre altın kart için temel başvuru bedeli 1 milyon dolar olarak belirlendi. Bir şirket sponsorluğu ile başvuruda bulunulması halinde ödenecek rakam 2 milyon dolara yükseliyor. Bu ödemeler, başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınmasını da kapsıyor.

Bunun yanında başvuru sahiplerinin ayrıca 15 bin dolar güvenlik soruşturması ücreti ödemesi gerekiyor. ABD yönetimi, programdan elde edilecek gelirlerin 100 milyar doları aşmasını bekliyor.

UYGULAMA HAKKINDA BİLİNENLER

Altın kart programı, ABD’de yatırım yapacak zengin bireylere yönelik olmasının yanı sıra aynı zamanda global ölçekte “üst düzey nitelikli” kabul edilen kişilere açık olacak. Trump, programın ayrıntılarının önümüzdeki iki hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtirken sistemin Kongre onayına ihtiyaç duymadığını savunuyor.

Başvuran adaylar, ABD Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kapsamlı güvenlik taramasına tabi tutulacak. Onay alan kişiler, geçerli oturum statüsüyle yeşil kart sahibi olacak ve uzun vadede vatandaşlığa başvurma hakkı elde edecek. Ancak vatandaşlığa geçiş için net bir süre belirtilmiş değil.