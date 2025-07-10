Tuncay Azaphan kimdir, neden öldü? Dinçer Azaphan'ın babasıydı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 15:20 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 15:33 - Güncelleme:

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Galatasaray kongre üyesi ve hayırsever kimliği ile tanınan iş adamı Dinçer Azaphan'ın babası Tuncay Azaphan hayatını kaybetti. Tunç Holding'in Kurucusu Tuncay Azaphan ölüm nedeni, hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Dinçer Azaphan'ın babası Tunç Holding Kurucusu Tuncay Azaphan hayatını kaybetti. Tuncay Azaphan kimdir, neden öldü merak ediliyor. TUNCAY AZAPHAN KİMDİR? Galatasaray kongre üyesi ve hayırsever kimliği ile tanınan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın babası Tuncay Azaphan hayatını kaybetti. Tuncay Azaphan, Tunç Holding kurucusu ve onursal başkanıdır.

TUNCAY AZAPHAN NEDEN ÖLDÜ? Tuncay Azaphan'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Ölüm haberi Tunç Holding Resmi hesabından duyuruldu. Açıklamada, ACI KAYBIMIZ Tunç Holding ailesi olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız, değerli büyüğümüz Tuncay Azaphan’ı 10 Temmuz 2025 tarihinde kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Sayın Tuncay Azaphan'ın cenazesi, yarın (11 Temmuz 2025 Cuma) günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Tunç Holding İlgili Haber Dinçer Azaphan kimdir, nereli? Tunç Holding'in sahibi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan