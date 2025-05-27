Dinçer Azaphan kimdir, nereli? Tunç Holding'in sahibi

Tunç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, enerji sektöründeki başarıları ve Galatasaray Spor Kulübü’ne katkılarıyla adından söz ettiriyor. Dinçer Azaphan'ın serveti, şirketleri ve özel hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Dinçer Azaphan, Tunç Holding’in başında enerji ve akaryakıt sektöründe adından söz ettiriyor. Dinçer Azaphan kimdir, nereli merak ediliyor.

DİNÇER AZAPHAN KİMDİR, NERELİ?

Tunç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinen Dinçer Azaphan, İstanbul'da üç farklı akaryakıt istasyonu bulunuyor ve Tunç Petrol'ün sahibidir. İş dünyasının tanınan isimlerinden Dinçer Azaphan, Galatasaray Spor Kulübüne katkılarıyla da tanınıyor. Beyaz TV'de yönetmen olan Müge Dilek ile evli olan ünlü iş adamının bu evlilikten Aslan Azaphan isminde bir oğlu bulunuyor.

Servetinin yanı sıra yardımseverliği ile de konuşulan Dinçer Azaphan, sosyal medyada yardıma muhtaç kimselere yaptığı yardımlarıyla gündeme geldi.

TUNÇ HOLDİNG'İN SAHİBİ KİMDİR?

Tunç Holding'in sahibi Dinçer Azaphan, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olarak enerji, akaryakıt, inşaat, turizm ve tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Tunç Petrol'ün de sahibidir.

DİNÇER AZAPHAN SERVETİ NE KADAR?

Dinçer Azaphan'ın serveti hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Azaphan'ın 2008 yılında yaptığı açıklamaya göre yıllık cirosu 80-90 milyon lira civarı olduğu dile getirildi. Holdingin büyümesiyle birlikte bu miktarın 2025 yılı için milyarlar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.