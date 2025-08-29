Tuncay Meriç'in katili kim, yakalandı mı? Alemdağ Kulübü Başkanına suikast...

Suikasta uğrayan Alemdağ Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in ölümü herkesi şoke etti. Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Güngöre Mahallesi, Tolgahan Sokak’taki bir kafede yaşandı. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan başkan hastaneye kaldırıldı. Tuncay Meriç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Tuncay Meriç kimdir, neden öldürüldü, katili kim, yakalandı mı? gibi sorular araştırılmaya başladı. Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı, işte tüm ayrıntılar...

TUNCAY MERİÇ KİMDİR?

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç 49 yaşındaydı. Aslen Trabzonlu olan Meriç uzun yıllardır, İstanbul’un Çekmeköy'de yaşıyordu. Gençlik yıllarında spora yöneldi. İlerleyen zamanlarında ise yöneticiliğe adım attı. Tuncay Meriç, Alemdağ Spor Kulübü’nde yürüttüğü başkanlık göreviyle bölge sporuna önemli katkılarda bulundu. Genç yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sporun desteklenmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması adına projeler geliştirdi. Yerel camiada saygı duyulan bir figür haline geldi.

TUNCAY MERİÇ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), alacak-verecek meselesi sebebiyle öldürüldüğü iddia edildi.

TUNCAY MERİÇ'İN KATİLİ KİM, YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H. isimli şahsın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadesini kullandı.