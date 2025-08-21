Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025

Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025
Tüpraş, Temettü, Yatırım, Enerji, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüpraş yatırımcıları 2025 yılı temettü ödemelerini bekliyor. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), 2024 yılı kArından pay dağıtımı yapmak üzere iki aşamalı temettü planını duyurdu. Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek, hesaplara ne zaman yatacak merak ediliyor.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Tüpraş 2024 yılı net dönem karını 18,31 milyar TL olarak açıkladı. Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek soruları ise gündemde yer buldu.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) 2024 yılı karından pay dağıtmak üzere 2025 yılı temettü planını açıkladı. Şirket yatırımcılarına iki taksit halinde temettü ödeyecek.

İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilirken ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde ödenecek.

Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025 - 1. Resim

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Tüpraş’ın temettü ödemeleri belirlenen tarihlerde hissedarların hesaplarına yatırılacak. Eylül ayında yapılacak ikinci ödeme 30 Eylül 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarında yerini alacak.

Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025 - 2. Resim

TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ NE KADAR VERECEK?

Tüpraş 2025 yılı temettü dağıtımında toplamda hisse başına net 12,92 TL ödeyecek. Ödemeler iki taksit şeklinde yapılacak; ilk taksit 6,61 TL, ikinci taksit ise 6,30 TL olarak belirlendi.

Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025 - 3. Resim

TÜPRAŞ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tüpraş’ın Borsa İstanbul’daki son kapanış fiyatı 21 Ağustos 2025 itibarıyla 167,60 TL olarak kaydedildi. Hisse günü %2,20 artışla 3,60 TL yükselişle seyrediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitlis'te korkunç olay! Kucağında bebeğiyle yürürken ayı saldırdıSuriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak! - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak!İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? - HaberlerİŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur? - HaberlerBeşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı! - HaberlerFenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı!YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerYKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...