Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Tüpraş 2024 yılı net dönem karını 18,31 milyar TL olarak açıkladı. Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek soruları ise gündemde yer buldu.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) 2024 yılı karından pay dağıtmak üzere 2025 yılı temettü planını açıkladı. Şirket yatırımcılarına iki taksit halinde temettü ödeyecek.

İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilirken ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde ödenecek.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Tüpraş’ın temettü ödemeleri belirlenen tarihlerde hissedarların hesaplarına yatırılacak. Eylül ayında yapılacak ikinci ödeme 30 Eylül 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarında yerini alacak.

TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ NE KADAR VERECEK?

Tüpraş 2025 yılı temettü dağıtımında toplamda hisse başına net 12,92 TL ödeyecek. Ödemeler iki taksit şeklinde yapılacak; ilk taksit 6,61 TL, ikinci taksit ise 6,30 TL olarak belirlendi.

TÜPRAŞ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tüpraş’ın Borsa İstanbul’daki son kapanış fiyatı 21 Ağustos 2025 itibarıyla 167,60 TL olarak kaydedildi. Hisse günü %2,20 artışla 3,60 TL yükselişle seyrediyor.