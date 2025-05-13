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Türk markasına ait bir baharat Almanya'da raflardan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk markasına ait bir baharat Almanya&#039;da raflardan toplatılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da bir Türk markasının toz zencefil ürününde tehlikeli bakteri tespit edildi. Tüketiciler, sağlık riski taşıyan bu ürünü kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Almanya’da faaliyet gösteren bir Türk firmasının ürettiği toz zencefil ürünü, Bacillus cereus bakterisi nedeniyle acil olarak geri çağırılıyor.

Sağlık riski taşıdığı belirtilen ürün, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açabileceği için tüketicilere kullanılmaması yönünde çağrı yapıldı.

TOZ ZENCEFİL ÜRÜNÜ GERİ TOPLATILIYOR

Almanya merkezli bir Türk baharat markası, piyasaya sunduğu 150 gramlık toz zencefil ürününde Bacillus cereus bakterisi tespit edilmesi üzerine acil geri çağırma kararı aldı.

Almanya’da Türk baharat markası

Almanya’nın resmi tüketici uyarı platformu lebensmittelwarnung.de üzerinden yapılan açıklamada, ürünün halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek mikrobiyolojik bulgular içerdiği belirtildi.

Tüketiciler, fiş ibrazı olmadan ürünlerini satın aldıkları noktalara iade ederek ücretlerini geri alabilecek.

Türk markasına ait bir baharat Almanya'da raflardan toplatılıyor - 2. Resim

Yetkililer, tüketicilerin belirtilen parti numaralarını kontrol etmesini ve ürünü kullanmaktan kaçınmasını önemle tavsiye ediyor.

BACILLUS CEREUS NEDİR?

Bacillus cereus, doğada yaygın olarak bulunan ve gıdalara genellikle toprak veya toz yoluyla bulaşan bir bakteridir.

Yüksek ısıya dayanıklı sporlar oluşturabilmesi, bu bakteriyi özellikle uygun koşullarda saklanmayan veya tekrar ısıtılan gıdalarda tehlikeli hale getiriyor.

Türk markasına ait bir baharat Almanya'da raflardan toplatılıyor - 3. Resim

Bacillus cereus, genellikle pirinç, makarna ve baharat gibi ürünlerde çoğalabilir ve uygun olmayan saklama koşullarında hızla yayılabilir.

Almanya’daki toz zencefil olayında, bakterinin yüksek oranda tespit edilmesi, ürünün sağlık açısından riskli bulunmasına neden oldu.

Bakterinin yol açtığı sağlık sorunları arasında mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtiler yer alıyor.

Türk markasına ait bir baharat Almanya'da raflardan toplatılıyor - 4. Resim

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler, çocuklar ve yaşlılar bu bakteriden daha fazla etkilenebiliyor.

Tüketicilere, belirtilen toz zencefil ürününü tüketmemeleri ve mutfaklarında bu ürünü bulundurup bulundurmadıklarını kontrol etmeleri öneriliyor.

Bu tür olaylar, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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