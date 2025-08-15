Türk Tabipleri Birliği hacklendi mi? Siber saldırı sonucu 107 binden fazla kişinin kişisel verisi çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yapılan bildirimde, saldırı sonucunda çalışanlara, sistem kullanıcılarına ve tabip odalarına kayıtlı üyelere ait çok sayıda kişisel veriye izinsiz erişildiği aktarıldı. İlk incelemelere göre yaklaşık 107 bin kişinin bu veri ihlalinden etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HACKLENDİ Mİ?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 8 Ağustos 2025 tarihinde kurum sistemlerine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucu büyük bir veri ihlali yaşandığını açıkladı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, saldırıdan çalışanlar, sistem kullanıcıları ve tabip odalarına kayıtlı üyeler etkilendi.

Yaklaşık 107 bin kişinin kişisel bilgilerinin tehlikeye girmiş olabileceği belirtiliyor. Saldırının kaynağı henüz belirlenmezken, saldırı sırasında sistemde kayıtlı bazı dosyalara erişildiği ve verilerin bir kısmının silindiği tespit edildi. Etkilenen veriler arasında kimlik, iletişim, konum, hukuki işlem ve işlem güvenliği bilgilerinin yer aldığı bildirildi.

TTB SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI KVKK TARAFINDAN DUYURULDU

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Türk Tabipler Birliği