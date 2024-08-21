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Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Wilma Elles'in yeni ismi ne oldu? Wilma Elles nereli, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Wilma Elles&#039;in yeni ismi ne oldu? Wilma Elles nereli, kaç yaşında?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde oynadığı 'Caroline' karakteriyle tanınan Wilma Elles Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Sosyal medyada gündem olan açıklamanın ardından, Wilma Elles'in yeni ismi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Kanal D'nin yayınladığı 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde oynadığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Wilma Elles, sunuculuk yaptığı etkinlikte Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. 

Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Wilma Elles'in yeni ismi ne oldu? Wilma Elles nereli, kaç yaşında? - 1. Resim

WİLMA ELLES'İN YENİ İSMİ NE?

Katıldığı bir etkinlikte fotoğraf çekimi sırasında Wilma Elles isminin Mücella olduğunu belirtti. Elles, şu ifadeleri kullandı:

"İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler."

Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Wilma Elles'in yeni ismi ne oldu? Wilma Elles nereli, kaç yaşında? - 2. Resim

WİLMA ELLES EVLİ Mİ?

Wilma Elles, 2014 yılında Arif Kerem Göğüş ile evlenmiş ve 2019 yılında bu evliliği sonlandırmıştı. Bu birliktelikten doğan ikiz çocukları Milat ve Melodi’nin velayeti ise annelerine verilmişti.

Ünlü oyuncu, 16 Aralık 2022'de Avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenerek yeni bir sayfa açmıştı. Wilma Elles, geçen yıl hamile olduğunu açıklayarak mutlu haberi paylaşmıştı.

Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Wilma Elles'in yeni ismi ne oldu? Wilma Elles nereli, kaç yaşında? - 3. Resim

WİLMA ELLES NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

18 Ekim 1986 tarihinde, beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Batı Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Köln şehrinde dünyaya geldi. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi bulunmaktadır. Ünlü oyuncu Wilma Elles 38 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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