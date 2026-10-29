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Türk Yıldızları 29 Ekim 2026 gösterisi ne zaman, saat kaçta? Ankara gösteri programı

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Türk Yıldızları 29 Ekim 2026 gösterisi ne zaman, saat kaçta? Ankara gösteri programı
Başlık ResmiTürk Yıldızları 29 Ekim 2026 gösterisi ne zaman, saat kaçta? Ankara gösteri programı

Türk Yıldızları 29 Ekim gösterisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da yapılacak etkinlikleri takip eden vatandaşların gündeminde. Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek uçuşların saatleri ile programın ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Türk Yıldızları 29 Ekim 2026 gösterisi ne zaman, saat kaçta?

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da Türk Yıldızları tarafından özel uçuş programı gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği tarafından açıklanan programa göre 29 Ekim Perşembe günü iki ayrı uçuş yapılacak.

TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Ankara semalarında iki ayrı uçuş gerçekleştirecek. Ankara Valiliğinin açıkladığı programa göre ilk uçuş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yapılacak. Tören uçuşu saat 15.45'te başlayacak ve 16.00'da sona erecek. Günün ikinci programı ise Anıtkabir üzerinde gerçekleştirilecek. Anıtkabir üzerindeki saygı uçuşu saat 17.30'da başlayacak ve 17.45'e kadar sürecek.

Türk Yıldızları 29 Ekim 2026 gösterisi ne zaman, saat kaçta? Ankara gösteri programı
Başlık ResmiTürk Yıldızları 29 Ekim 2026 gösterisi ne zaman, saat kaçta? Ankara gösteri programı

29 EKİM TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

29 Ekim programının ilk bölümü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ikinci bölümü ise Anıtkabir üzerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören uçuşu 15.45 ile 16.00 arasında yapılırken Anıtkabir'deki saygı uçuşu 17.30 ile 17.45 arasında gerçekleştirilecek. Böylece Türk Yıldızları, Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında Ankara'nın iki farklı noktasında uçuş yapacak. Program öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde prova uçuşu da gerçekleştirildi.

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