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SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? 29 Ekim SOLOTÜRK Eskişehir uçuşu merakla bekleniyor

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SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? 29 Ekim SOLOTÜRK Eskişehir uçuşu merakla bekleniyor
Başlık ResmiSOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, Eskişehir'de gökyüzünde gösteri yapmaya hazırlanıyor. SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta merak edilirken Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştireceği özel uçuşla vatandaşlarla buluşacak.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenleyeceği gösteri uçuşunun adresi Eskişehir olacak. SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta merak edilirken gösteriye dair detaylar ise kamuoyuna duyuruldu.

SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? 29 Ekim SOLOTÜRK Eskişehir uçuşu merakla bekleniyor
Başlık ResmiSOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? 29 Ekim SOLOTÜRK Eskişehir uçuşu merakla bekleniyor

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi, 29 Ekim Perşembe günü Eskişehir'de gerçekleştireceği uçuşla Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacak. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların buluşma noktası Sazova Parkı ve çevresi olacak.

Eskişehir'de düzenlenecek SOLOTÜRK gösteri uçuşu, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak.

SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? 29 Ekim SOLOTÜRK Eskişehir uçuşu merakla bekleniyor
Başlık ResmiSOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? 29 Ekim SOLOTÜRK Eskişehir uçuşu merakla bekleniyor

SOLOTÜRK 29 EKİM GÖSTERİ TAKVİMİ

Çevre tanıma uçuşu:

Tarih: 24 Ekim 2026 Cumartesi
Saat: 12:20
Yer: Sazova Parkı, Eskişehir

Prova uçuşu:

Tarih: 27 Ekim 2026 Salı
Saat: 14:00
Yer: Sazova Parkı, Eskişehir

Gösteri uçuşu:

Tarih: 29 Ekim 2026 Perşembe
Saat: 14:00
Yer: Sazova Parkı, Eskişehir

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