Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor! COP31 nedir, ne zaman gerçekleşecek?

Türkiye COP31 Zirvesi'ne hazırlanıyor. Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamalar yapıldı. Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) boyunca 25 bin personel görev alacak. Peki, COP31 nedir, ne zaman gerçekleşecek?

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31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP31) için geri sayım sürüyor. Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan bu dev organizasyona bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. Bir ülke COP'a ev sahipliği yaptığında, küresel iklim politikalarının merkezine yerleşerek önemli bir diplomatik görünürlük elde ediyor. Zirveye katılan on binlerce delege sayesinde turizm, konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor.

COP31 ZİRVESİ NE ZAMAN?

Zirveye 100 civarında devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 400 bakan ve 20 bin civarında delegasyon ile günlük 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. COP31 ilk kez Türkiye’nin ev sahipliği ve Başkanlığı’nda 9-20 Kasım 2026 arasında Antalya’daki EXPO alanında düzenlenecek.

Türkiye COP31 Zirvesine hazırlanıyor! COP31 nedir, ne zaman gerçekleşecek?

COP31 NEDİR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapması, hem uluslararası görünürlük hem de iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor. Sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar iklim kriziyle mücadele eden dünya için hayati önem taşıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

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