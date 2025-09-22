Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor? 10 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak

Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer buldu. Bağımsızlığını 15 Kasım 1988’de ilan eden Filistin’i o gün tanıyan birçok ülke olmuştu. Bugün gelinen noktada, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu öncesinde 10 ülkenin daha Filistin’i resmen tanıyacağını açıklaması çözüm umutlarını yeniden gündeme taşıdı.

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ TANIYOR MU?

Türkiye Filistin’in bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti’ni tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. Dönemin Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın bağımsızlık ilanının ardından Türkiye, aynı gün kararı tanıyarak Filistin’e olan desteğini gösterdi.

HANGİ ÜLKELER FİLİSTİN’İ TANIYOR?

Filistin Devleti 15 Kasım 1988’de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147’si tarafından tanındı. 7 Ekim 2023’ten sonra Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahamalar, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan ve Meksika da Filistin’i tanıma kararı aldı.

Son gelişmelerle birlikte İngiltere, Kanada ve Avustralya da Filistin’i devlet olarak tanıdıklarını duyurdu.

10 ÜLKE DAHA FİLİSTİN DEVLETİ’Nİ TANIYACAK

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenecek toplantıda Filistin Devleti’nin tanınması konusu gündeme gelecek. Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını duyurmaya hazırlanıyor.

Avrupa ülkelerinin attığı adımın iki devletli çözüm süreci açısından kritik önemde olduğu belirtildi. Tanıma kararların açıklanmasıyla birlikte Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının 157’ye çıkması bekleniyor.