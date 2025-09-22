Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor? 10 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak

Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor? 10 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Filistin&#039;i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor? 10 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak
Filistin, Türkiye, BM, Diplomasi, Ortadoğu, Filistin Devleti, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor soruları gündemde yerini hızla aldı. Filistin Devleti’nin tanınması yönündeki diplomatik adımlar her geçen gün artarken, dünya genelinde yeni ülkelerin desteğiyle birlikte tanıyan devletlerin sayısı hızla yükseliyor.

Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer buldu. Bağımsızlığını 15 Kasım 1988’de ilan eden Filistin’i o gün tanıyan birçok ülke olmuştu. Bugün gelinen noktada, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu öncesinde 10 ülkenin daha Filistin’i resmen tanıyacağını açıklaması çözüm umutlarını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor? 10 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak - 1. Resim

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ TANIYOR MU?

Türkiye Filistin’in bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti’ni tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. Dönemin Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın bağımsızlık ilanının ardından Türkiye, aynı gün kararı tanıyarak Filistin’e olan desteğini gösterdi.

Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor? 10 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak - 2. Resim

HANGİ ÜLKELER FİLİSTİN’İ TANIYOR?

Filistin Devleti 15 Kasım 1988’de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147’si tarafından tanındı. 7 Ekim 2023’ten sonra Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahamalar, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan ve Meksika da Filistin’i tanıma kararı aldı.

Son gelişmelerle birlikte İngiltere, Kanada ve Avustralya da Filistin’i devlet olarak tanıdıklarını duyurdu.

Türkiye Filistin'i tanıyor mu, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor? 10 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak - 3. Resim

10 ÜLKE DAHA FİLİSTİN DEVLETİ’Nİ TANIYACAK

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenecek toplantıda Filistin Devleti’nin tanınması konusu gündeme gelecek. Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını duyurmaya hazırlanıyor.

Avrupa ülkelerinin attığı adımın iki devletli çözüm süreci açısından kritik önemde olduğu belirtildi. Tanıma kararların açıklanmasıyla birlikte Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının 157’ye çıkması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak!İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 71'e kadar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sadettin Saran'ın babası nereli? İşte Özbek Saran'ın biyografisi - HaberlerSadettin Saran'ın babası nereli? İşte Özbek Saran'ın biyografisiMasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli oldu - HaberlerMasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli olduGalatasaray Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi - HaberlerGalatasaray Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihiBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesiTeşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde! - HaberlerTeşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde!Euroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı! - HaberlerEuroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...