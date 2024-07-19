Türkiye İspanya U19 maçı UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele, UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye U19 Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçına bugün İspanya karşısında çıkıyor. Kritik karşılaşma, saat 21.00'de Seaview Stadyumu'nda oynanacak ve UEFA TV ile TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE – İSPANYA U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İspanya U19 Avrupa Şampiyonası maçı, futbolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, saat 21.00'de başlayacak ve futbolseverler bu önemli karşılaşmayı UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilecek​.

Futbolseverler, Türkiye'nin İspanya karşısında göstereceği performansı merakla beklerken, Milli Takım'ın alacağı sonuç, grubun kaderini belirlemede büyük bir rol oynayacak. Tüm gözler bu akşam Seaview Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta olacak.

FRANSA TÜRKİYE U19 MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Belfast’taki Seaview Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takım’ın golünü 5. dakikada Yiğit Fidan attı. Fransa’nın gollerini ise 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada penaltıdan Jeremy Jacquet kaydetti​​.

Bu mağlubiyetin ardından Türkiye, grup aşamasındaki şansını sürdürmek için İspanya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. İspanya ise ilk maçında Romanya'yı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. İspanya'nın etkili hücum hattı ve organize savunma yapısı, Türkiye'nin zorlu bir mücadele vermesine neden olacak​.