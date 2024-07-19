Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye İspanya U19 maçı UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak

Türkiye İspanya U19 maçı UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye İspanya U19 maçı UEFA TV ve TRT Spor&#039;dan canlı yayınlanacak
Türkiye İspanya Maçı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele, UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye U19 Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçına bugün İspanya karşısında çıkıyor. Kritik karşılaşma, saat 21.00'de Seaview Stadyumu'nda oynanacak ve UEFA TV ile TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE – İSPANYA U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İspanya U19 Avrupa Şampiyonası maçı, futbolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, saat 21.00'de başlayacak ve futbolseverler bu önemli karşılaşmayı UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilecek​.

Futbolseverler, Türkiye'nin İspanya karşısında göstereceği performansı merakla beklerken, Milli Takım'ın alacağı sonuç, grubun kaderini belirlemede büyük bir rol oynayacak. Tüm gözler bu akşam Seaview Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta olacak.

Türkiye İspanya U19 maçı UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak - 1. Resim

FRANSA TÜRKİYE U19 MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Belfast’taki Seaview Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takım’ın golünü 5. dakikada Yiğit Fidan attı. Fransa’nın gollerini ise 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada penaltıdan Jeremy Jacquet kaydetti​​.

Türkiye İspanya U19 maçı UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak - 2. Resim

Bu mağlubiyetin ardından Türkiye, grup aşamasındaki şansını sürdürmek için İspanya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. İspanya ise ilk maçında Romanya'yı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. İspanya'nın etkili hücum hattı ve organize savunma yapısı, Türkiye'nin zorlu bir mücadele vermesine neden olacak​.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin istediği Alvaro Morata, Atletico Madrid'den Milan'a transfer oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya'da doğdu - HaberlerTekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya'da doğduÇanakkale Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - HaberlerÇanakkale Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyorTHY, dünya çapında yaşanan aksaklık nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti - HaberlerTHY, dünya çapında yaşanan aksaklık nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ettiFenerbahçe Lugano'yu yenerse Rangers, Slavia Prag, Salzburg veya Lille ile karşılaşacak - HaberlerFenerbahçe Lugano'yu yenerse Rangers, Slavia Prag, Salzburg veya Lille ile karşılaşacakBülent Ersoy'un ayrıldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı bitti - HaberlerBülent Ersoy'un ayrıldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı bittiCrowdstrike Microsoft mavi ekran hatasının geçici çözümü açıklandı! Bilgisayarınızı güvenli modda çalıştırın - HaberlerCrowdstrike Microsoft mavi ekran hatasının geçici çözümü açıklandı! Bilgisayarınızı güvenli modda çalıştırın
Sonraki Haber Yükleniyor...