Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam son 16 turunda!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) fırtına gibi esen A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, Türkiye İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç ile kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanacak ve saat 03.00’te (TSİ) başlayacak.

Maçın yayın bilgileri henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da EuroBasket maçlarının genellikle TRT Spor üzerinden canlı ve şifresiz yayınlandığı biliniyor.

12 Dev Adam grup aşamasında sergilediği etkileyici performansla dikkat çekerken İsveç karşısına galibiyet için sahaya çıkacak.

Grup maçlarında Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78, Portekiz’i 95-54, Estonya’yı 84-64 ve son olarak Sırbistan’ı 95-90’lık skorlarla mağlup ederek namağlup lider unvanını elde etti.

12 DEV ADAM SON 16 TURUNDA!

Başantrenör Ergin Ataman'ın önderliğinde Türkiye, A Grubu’nda oynadığı beş maçı da kazanarak EuroBasket 2025’te adını son 16 turuna yazdırdı.

Özellikle Sırbistan karşısında alınan 95-90’lık galibiyet, turnuvanın favorilerinden birine karşı elde edilen zaferle geniş yankı uyandırdı. Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman’ın liderliğinde 12 Dev Adam, maç boyunca 18 üçlük isabetiyle muhteşem bir hücum performansı sergiledi.

TÜRKİYE İSVEÇ'İ YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Eğer Türkiye, son 16 turunda İsveç’i mağlup ederse çeyrek finalde A ve B Grubu’nun diğer eşleşmelerinden gelen takımlardan biriyle karşılaşacak.

EuroBasket 2025 formatına göre A Grubu’nun birincisi olan Türkiye, B Grubu’nun dördüncüsü İsveç ile oynayacak ve kazanan takım, çeyrek finalde B Grubu’nun ikincisi ile A Grubu’nun üçüncüsü arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.