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Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye - İzlanda maçı İzmir'de yer alan Gürsel Aksel Stadyumu’nda 9 Eylül tarihinde oynanacak. Saat 21.45'te gerçekleşecek bu kritik karşılaşma için tüm Türkiye tek yürek olacak.

 Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki kritik mücadelede İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan bu karşılaşma saat 21.45’te gerçekleştirilecek. 

İzlanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen millilerimiz, bu önemli maçta büyük bir mücadele verecek.

 

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NEREDE?

Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile oynayacağı bu önemli maç, İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın bilet satışlarının başladığını duyurdu. Taraftarlar İzlanda-Türkiye mücadelesine büyük ilgi gösterirken, biletlerin hızla tükenmekte olduğu bilgisi de verildi.

 

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI KAÇTA?

İzlanda ile Türkiye arasında oynanacak olan karşılaşma, 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

Bu kritik mücadelede millilerimiz, grupta üst sıralara tırmanmak için galibiyet hedefliyor.

Maçın saati ve tarihi belli olduktan sonra, Türkiye genelindeki futbolseverler bu heyecanlı mücadele için hazırlıklarına başladı.

 

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda maçının TV8,5 kanalı ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Yayın hakları bilgisinin netlik kazanmaması nedeni ile Türkiye-İzlanda maçının yayınlanacağı kanal henüz bilinmiyor.

 

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye-İzlanda maçında düdüğü çalan Arnavut hakem Enea Jorgji olacak.

Jorgji’nin yardımcıları ise yine Arnavutluk’tan Denis Rexha ve Ridiger Çokaj olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olarak açıklandı. Arnavut hakem triosu, bu kritik mücadelede görev alacak ve her iki takımın da haklarını korumak için sahada olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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