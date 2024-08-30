A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 30 Ağustos 2024 16:34 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme:

Spor Haberleri

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu ilk kez kadroda kendisine yer buldu.