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A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı

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A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı

Spor Haberleri

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu ilk kez kadroda kendisine yer buldu.

A Milli Takımımızın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

İşte aday kadromuz...

A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı - 1. Resim
 

3 İSİM İLK KEZ KADRODA

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu, siyah-beyazlı ekipteki dikkat çeken performansıyla aday kadroda kendisine yer buldu.

 
Düzenleyen:  - Spor
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