Türkiye satış fiyatı açıklandı! Elektrikli Ford Capri teknik özellikleri şaşırttı

Ford’un otomotiv tarihindeki ikonik modellerinden biri olan Capri, tamamen elektrikli versiyonuyla geri döndü. Elektrikli mobiliteye odaklanan Ford bu kez retro tasarımı çağdaş çizgilerle harmanladığı yeni crossover modeli Capri’yi Türkiye pazarına resmen sundu.

Sürüş dinamiklerinden tasarım detaylarına kadar her yönüyle dikkat çeken araç, Türkiye’deki otomobil tutkunları için de merak konusu oldu. Özellikle açıklanan satış fiyatı ve teknik verileriyle adından söz ettirmeyi başaran elektrikli Ford Capri, yeni nesil SUV anlayışına nostaljik bir yaklaşım getiriyor.

ELEKTRİKLİ FORD CAPRI TÜRKİYE’DE 1 MİLYON 920 BİN TL’DEN SATIŞA ÇIKTI

Bugün itibarıyla Türkiye fiyatı resmileşen Ford Capri, 52 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 373 kilometrelik bir menzil sunuyor.

Yeni versiyon 1 milyon 920 bin TL'lik fiyat etiketiyle Ford yetkili satıcılarında yerini aldı. Bununla birlikte aracın daha uzun menzilli ve performans odaklı versiyonlarının da ilerleyen dönemlerde satışa çıkması bekleniyor.

Ford Türkiye, yeni elektrikli Capri modeli için yaptığı açıklamada aracın yalnızca bir otomobil değil, markanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunun simgesi olduğunu vurguladı.

Efsanevi Capri’nin kült tasarımı modernize edilerek coupe SUV formunda yeniden hayat bulurken, şıklık ve aerodinamik yapı aracın dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

İç mekanda ise sade ama konforlu bir lüks anlayışı öne çıkıyor. Tek parça ön koltuklar, yumuşak dokulu malzemeler ve minimalist tasarım anlayışı, kullanıcıya üst segment bir deneyim sunmayı hedefliyor.

PERFORMANS ALANINDA DA İDDİALI

Ford Capri yalnızca tasarımıyla değil teknik altyapısıyla da iddialı. Genişletilmiş menzilli arka tekerlekten çekişli (RWD) versiyon, 545 Nm tork üreterek güçlü bir çekiş sağlıyor. Bu versiyon 100 km’de 13,3 ila 14,0 kWh aralığında enerji tüketimiyle dikkat çekiyor.

AWD Premium versiyon ise arka tekerleklere 545 Nm, ön tekerleklere ise 134 Nm tork sunarak dört çeker deneyimini performansla buluşturuyor. Modelde tüketim ortalaması ise 15,0 ila 15,8 kWh olarak açıklanıyor.

77 kWh kapasiteli lityum iyon NMC batarya paketi ile donatılan Premium Capri, hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 26-28 dakika gibi kısa bir sürede %10’dan %80’e kadar şarj olabiliyor. Genişletilmiş menzil sunan modellerde menzil 620 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Performans verilerine bakıldığında ise 340 PS gücündeki bu elektrikli SUV, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,3 saniyede ulaşıyor.

FORD EXPLORER’IN FİYATLARI DA DUYURULDU

Elektrikli Ford ailesinin bir diğer dikkat çeken modeli olan Ford Explorer’ın da Türkiye fiyatları belli oldu. 52 kWh bataryalı Explorer modeli 378 km menzille birlikte geliyor. Modelin giriş paketi 1 milyon 720 bin TL, üst paketi ise 1 milyon 820 bin TL olarak açıklandı.