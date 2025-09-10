Türkiye'de transfer ne zaman bitiyor? 2025 - 2026 yaz transfer sezonu son günü...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. Futbolseverlerin gözü kulağı kulüplerin son hamlelerinde... 2025-2026 yaz transfer döneminin gitmesine sayılı saatler kaldı. Takımlar kadrolarına son şekli vermek için resmen atağa kalktı. Son dakika transfer haberleri peş peşe gelirken son gün merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de transfer ne zaman bitiyor?2025-2026 Süper Lig son transfer tarihi ne? Kulüpler ne zamana kadar transfer yapabilecek? İşte detaylar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamada yaz transfer dönemi için verilen süre açıklanmıştı. Buna göre 30 Haziran'da sürecin 12 Eylül'de sona ereceği aktarılmıştı. Yani kulüplerin son transferlerini yapmasına çok az kaldı. 2 gün sonra transfer yapılmayacak.

2025-2026 SÜPER LİG SON TRANSFER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bilindiği gibi konu ile ilgili duyuru TFF tarafından yapılmıştı. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Özetle son transfer günü 12 Eylül Cuma....