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Türkiye'de transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’deki transfer sezonu 13 Eylül’de tamamlanacak ve bu tarihte tüm transfer işlemleri sona erecek. Bu süreç, kulüplerin sezona hazırlık aşamasında büyük önem taşıyor ve futbolseverler, son dakikada yapılacak transferleri merakla bekliyor.

Süper Lig'de transfer dönemi 2024-2025 sezonunun hareketli dönemlerinden biri olarak gündemde.

Avrupa'nın beş büyük liginde transfer dönemi tamamlanmışken, gözler şimdi Türkiye'nin transfer pazarına çevrildi.

Premier Lig, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga'da 30 Ağustos'ta kapanan transfer tahtasının ardından, Süper Lig'deki transferler hala devam ediyor.

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TÜRKİYE'DE TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Süper Lig’inde 2024-2025 sezonu transfer süreci 24 Haziran’da başlamıştı. Türkiye'de transfer dönemi ise 13 Eylül'de bitiyor.

Avrupa'nın beş büyük liginde ise transfer pazarının kapanışı 30 Ağustos'ta gerçekleşti. Premier Lig, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga'da transferler bu tarihte son buldu ve kulüpler kadrolarını bu tarihe kadar şekillendirdiler.

Türkiye'de transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor - 2. Resim

Avrupa kupalarına katılacak takımlar, kadrolarını 5 Eylül gece saat 01:00'e kadar UEFA'ya bildirmişti. Bu durum, özellikle Avrupa'daki kulüplerin transfer stratejilerini ve kadro yönetimini etkileyen önemli bir gelişme oldu.

Fenerbahçe, En-Nesyri, Maximin ve Amrabat gibi oyuncuları kadrosuna kattı; Galatasaray, Napoli'nin yıldız golcüsü Osimhen'i kiraladı ve Beşiktaş, İmmobile ve Rafa Silva gibi isimlerle güçlendi.

Türkiye'de transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor - 3. Resim

SON DAKİKA TRANSFERLERİ MERAKLA BEKLENİYOR

Süper Lig’de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala yeni transfer haberleri de merakla bekleniyor.

Kulüpler, bu son günlerde kadrolarını oluşturmak ve Avrupa kupaları için gereken kontenjanları açmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.

Türkiye'de transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor - 4. Resim

Türkiye’nin önde gelen futbol takımları, sezon boyunca başarılı performans sergilemek için son dakika transferlerine odaklanmış durumda.

Transfer pazarının kapanmasıyla birlikte, tüm transfer hareketliliği sonuçlanacak ve kulüplerin sezon boyunca hangi kadroyla mücadele edeceği netleşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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