Türkşeker kura yöntemiyle 99 engelli ve eski hükümlü ile makina fabrikalarına 83 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Adaylar, https://sonuc.turkseker.gov.tr/ adresi üzerinden işçi alımı kura sonuçlarını kontrol edebilecek.

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (Türkşeker), 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yürüttüğü sürekli işçi alımında kura süreci tamamlandı. Makina fabrikalarına 83 sürekli işçi alımı ile 99 engelli ve eski hükümlü sürekli işçi alımına ilişkin nihai belge kontrol sonucu sorgulama listeleri yayımlandı.

Sonuç Açıklama Sistemi’nde, toplam 182 kişilik iki ayrı işçi alımını ilgilendiren sonuç duyuruları paylaşıldı .Duyurulardan ilki, makina fabrikalarına alınacak 83 sürekli işçi için yürütülen nihai belge kontrollerini kapsıyor. İkinci duyuruda ise 99 engelli ve eski hükümlü sürekli işçi alımına ilişkin nihai belge kontrol sonuçları yer alıyor.

Türkşeker kura sonuçları açıklandı (Makine fabrikalarına- engelli/eski hükümlü isim listesi sorgulama)

KURA SONUÇ DUYURUSU

Türkşeker'den yapılan açıklamada "Noter kura işlemi sonuçları 23 Ekim 2026 tarihinde Kurumumuz

https://www.turkseker.gov.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir. Bununla birlikte işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından az başvuru yapılan ilanların adayları ise ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince kuraya tabi tutulmayacaktır" denilmişti.

Türkşeker kura sonuçları açıklandı (Makine fabrikalarına- engelli/eski hükümlü isim listesi sorgulama)





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