Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında? Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş'u oynuyor

Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında? Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş'u oynuyor

Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında? Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş&#039;u oynuyor
Yeni sezonda ekrana gelen Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş karakterini canlandıran Türkü Su Demirel ismi merak ediliyor. Maraşlı dizisinde oynayan 'Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler' izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında merak edildi. Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş karakterini canlandıran Demirel kariyeri ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. 

GÖZLERİ KARADENİZ FATOŞ KİM?

Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş karakterini Türkü Su Demirel canlandırıyor. Fatoş Maçari, Osman ve Neriman'ın biricik kızı ve Mehmet'in kız kardeşidir. Annesine mesafeli babasına ise hayran olan Fatoş, annesi haricinde ailenin diğer fertleriyle rahat iletişim kuran biridir.

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR? 

3 Ağustos 1998 doğumlu olan Türkü Su Demirel, aslen Iğdırlıdır. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık mezunu olan Demirel, sinema güzeli yarışması birincisi olarak kariyerine adım attı. 2018-2019 yılları arasında Muhteşem İkili dizisinde Yasemin karakterini canlandırdı.

TÜRKÜ SU DEMİREL OYNADIĞI DİZİLER

Kader Oyunları - Bahar (Bahar, TV Dizisi 2023)

Son Nefesime Kadar (Saliha, TV Dizisi 2022)

Maraşlı (Behiye, TV Dizisi 2021)

Muhteşem İkili (Yasemin Adıgüzel, TV Dizisi 2018-2019)

