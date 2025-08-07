TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem için geri sayım sürerken adaylar sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranını merak ediyor. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinden oluşan sınavın giriş belgeleri için ÖSYM’nin AİS platformu yakından takip ediliyor.
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem’e hazırlanan binlerce hekim adayı, sınav yerlerinin açıklanmasını ve giriş belgelerine erişimi bekliyor.
ÖSYM’nin Temmuz’da tamamladığı başvuru sürecinin ardından, gözler sınavın yapılacağı 17 Ağustos tarihine ve giriş belgelerinin yayınlanacağı zamana çevrildi.
TUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre, 2025 TUS 2. Dönem sınav giriş belgeleri açıklandı. 7 Ağustos Perşembe günü yayınlanan TUS 2. Dönem giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı.
Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra yapılacak; her biri 100 sorudan oluşan testler için 135 dakika süre tanınacak.
TUS 2. DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
TUS 2. Dönem sınav yerleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak “Sınava Giriş Belgesi” sekmesinden belgelerine ulaşabilecek.