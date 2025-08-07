Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı

TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı
TUS, Sınav Yeri, Giriş Belgesi, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem için geri sayım sürerken adaylar sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranını merak ediyor. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinden oluşan sınavın giriş belgeleri için ÖSYM’nin AİS platformu yakından takip ediliyor.

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem’e hazırlanan binlerce hekim adayı, sınav yerlerinin açıklanmasını ve giriş belgelerine erişimi bekliyor. 

ÖSYM’nin Temmuz’da tamamladığı başvuru sürecinin ardından, gözler sınavın yapılacağı 17 Ağustos tarihine ve giriş belgelerinin yayınlanacağı zamana çevrildi.

TUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre, 2025 TUS 2. Dönem sınav giriş belgeleri açıklandı. 7 Ağustos Perşembe günü yayınlanan TUS 2. Dönem giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. 

Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra yapılacak; her biri 100 sorudan oluşan testler için 135 dakika süre tanınacak.

TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı - 1. Resim

TUS 2. DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

TUS 2. Dönem sınav yerleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak “Sınava Giriş Belgesi” sekmesinden belgelerine ulaşabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP'nin sitesinde ve afişlerde yazıyor! "9 bölge, 81 il" ifadesi dikkat çektiYer: Mersin! Oteldeki tartışma cinayetle bitti, şüpheli tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak? - HaberlerPazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak?İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - Haberlerİzmir su kesintisi sorgulama: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi - Haberler2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildiPanathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Erik Lambrechts oldu! - HaberlerPanathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Erik Lambrechts oldu!Gayrimenkul Sertifikası halka arz katılım endeksine uygun mu, Damla Kent Projesi nerede yapılacak? DMLKT halka arz fiyatı - HaberlerGayrimenkul Sertifikası halka arz katılım endeksine uygun mu, Damla Kent Projesi nerede yapılacak? DMLKT halka arz fiyatıHalit Yukay öldü mü, bulundu mu? İşte Halit Yukay olayı detayları! - HaberlerHalit Yukay öldü mü, bulundu mu? İşte Halit Yukay olayı detayları!
Sonraki Haber Yükleniyor...