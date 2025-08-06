e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman? Başvuru ekranı açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı e-YDS/9 başvurularının açıldığını duyurdu. Başvuru ücreti ve tarihleri netleşti. Sınava girecek adaylar, e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman araştırıyor.

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı için başvurular 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 itibarıyla başladı.

ÖSYM’nin resmi duyurusuna göre, başvurular 14 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Sınavın yapılacağı Ankara (4376), İstanbul (455), İzmir (120) ve Adana (316) e-Sınav merkezlerinin toplam kontenjanı 5267 ile sınırlı tutuluyor. Kontenjanın dolması durumunda başvuru süreci erken sonlandırılacak bu nedenle adayların hızlı hareket etmesi gerekiyor.

E-YDS'YE NASIL BAŞVURULUR?

e-YDS 2025/9’a başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. İlk adım olarak Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru formu dolduruluyor. Ardından sınav ücreti yatırılıyor.

E-YDS NE ZAMAN?

e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki ÖSYM e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.

Sınav, 150 dakika sürecek ve 80 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek her doğru cevap 1,25 puan olarak hesaplanacak. Adaylar, sınav binalarına saat 13.30’dan sonra alınmayacak.

E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS sınav ücreti 2025-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2025 e-YDS) Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre 1.500 TL olarak belirlendi.