Tutku Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Furkan Kızılay'ın eşi

Çocuklar Duymasın dizisinin Havuç'u Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Özel hayatı merak edilen Tutku Yılmaz kimdir, yaşı ve mesleği merak ediliyor.

Furkan Kızılay uzun yıllardır birlikte olduğu ve evlendiği Tutku Yılmaz kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

TUTKU YILMAZ KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizinin Havuç'u Furkan Kızılay, 1 Haziran Pazar günü Tutku Yılmaz ile evlendi. Tutku Yılmaz ismi hayranları tarafından merak ediliyor. Paris'te evlenme teklifi görüntülerinin ardından sade ve şık bir törenle dünyaevine giren çift özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Medyada hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Tutku Yılmaz'ın özel hayatına ilişkin çok fazla detay bulunmuyor.

FURKAN KIZILAY'IN EŞİ KİM?

Furkan Kızılay 1 Haziran 2025 Pazar günü, uzun yıllardır birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Kızılay'ın Survivor'a katıldığı dönemde gündeme gelen Yılmaz hakkında kısıtlı bilgi bulunurken gözlerden uzak bir profil çizdiği düşünülüyor.

FURKAN KIZILAY NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul Şile'de doğan Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Daha sonra müzik kariyerine yönelen Kızılay'ın albüm ve şarkıları yakından takip ediliyor. 1990 doğumlu ünlü oyuncu, 35 yaşındadır.