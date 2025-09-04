Türkiye’nin sevilen kanallarından TV8, şifresiz yayınlarıyla özellikle spor müsabakaları ve eğlence programları için izleyicilerin radarında. Peki, TV8 frekans ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda?

TV8 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TV8’i Türksat uydusu üzerinden izlemek isteyenler için frekans ayarı yapmak oldukça basit bir süreçtir. İlk olarak televizyonunuzun veya uydu alıcınızın kumandasındaki “Menü” ya da “Ayarlar” tuşuna basarak uydu ayarları bölümüne girin.

Ardından “Kanal Ekle” veya “Manuel Kanal Arama” seçeneğini seçerek frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

TV8 HD için gerekli bilgiler şunlardır:

Frekans 12356 MHz,

Polarizasyon Yatay (H),

Sembol Oranı 7100 Ksym/s,

FEC 2/3.

Bu bilgileri girdikten sonra “Şebeke Arama” seçeneğini etkinleştirip aramayı başlatın. Kanal otomatik olarak bulunacaktır.

Eğer uydu alıcınız Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumluysa otomatik tarama yaparak TV8’i kolayca ekleyebilirsiniz.

Öte yandan sinyal gücünün düşük olması durumunda anten ayarlarınızı kontrol etmeniz gerekebilir.

TÜRKSAT, DİJİTÜRK TV8 FREKANS BİLGİLERİ

TV8 HD Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor ve güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans 12356 MHz, Polarizasyon Yatay (H),

Sembol Oranı 7100 Ksym/s,

FEC 2/3, Video PID 4300,

Audio PID 4400.

Standart çözünürlük (SD) için ise

Frekans 12346 MHz,

Polarizasyon Yatay (H),

Sembol Oranı 9600 Ksym/s, FEC 3/4 kullanılıyor.

Digiturk platformunda TV8, 28. kanalda yer alıyor. D-Smart’ta 28, Tivibu’da 29, Kablo TV’de S 34, Turkcell TV+’ta 28, Vodafone TV’de ise 28. kanalda bulunuyor.