Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak büyük bir merakla takip ediliyor. Ücretli öğretmenlik başvuru süreci il ve ilçelere göre farklı tarihlerde yürütülerek Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için devlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçları merak ediyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, işlemler il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirildi. Şu anda adayların gözü, sonuçların açıklanacağı tarihte.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ücretli öğretmenlik yerleştirme sonuçlarının Eylül ayı başında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, hangi okullarda görevlendirildiklerini resmi duyurular üzerinden öğrenebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Ücretli öğretmenlik başvuru süreci il ve ilçelere göre değişiklik gösterdi ve Temmuz - Ağustos aylarında sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci başlamış oldu. Adayların başvurularını takip ettikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi açıklamalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1.⁠ ⁠Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2.⁠ ⁠Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3.⁠ ⁠Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4.⁠ ⁠Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5.⁠ ⁠Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6.⁠ ⁠Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7.⁠ ⁠Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak