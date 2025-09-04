Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!
Öğretmenlik, Ücretli Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı, Sonuçlar, Tablo, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu adayların gündeminde. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları tamamlandı. Devlet okullarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden yaparken, süreç il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecek. Binlerce öğretmen adayı şimdi, ücretli öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak büyük bir merakla takip ediliyor. Ücretli öğretmenlik başvuru süreci il ve ilçelere göre farklı tarihlerde yürütülerek Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı. 

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi! - 1. Resim

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için devlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçları merak ediyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, işlemler il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirildi. Şu anda adayların gözü, sonuçların açıklanacağı tarihte.

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi! - 2. Resim

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ücretli öğretmenlik yerleştirme sonuçlarının Eylül ayı başında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, hangi okullarda görevlendirildiklerini resmi duyurular üzerinden öğrenebilecek.

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi! - 3. Resim

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Ücretli öğretmenlik başvuru süreci il ve ilçelere göre değişiklik gösterdi ve Temmuz - Ağustos aylarında sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci başlamış oldu. Adayların başvurularını takip ettikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi açıklamalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi! - 4. Resim

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1.⁠ ⁠Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 

2.⁠ ⁠Kamu haklarından mahrum bulunmamak

 

3.⁠ ⁠Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

 

4.⁠ ⁠Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

 

5.⁠ ⁠Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

 

6.⁠ ⁠Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

 

7.⁠ ⁠Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

 

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük'e Arjantinli ön libero: Bir yıllık anlaşmaBalıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu - HaberlerBehzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli olduTESKİ su kesintisi 5 Eylül: Tekirdağ’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerTESKİ su kesintisi 5 Eylül: Tekirdağ’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Bahar dizisindeki Timur öldü mü? 49. bölüm fragmanı detayları ortaya çıktı - HaberlerBahar dizisindeki Timur öldü mü? 49. bölüm fragmanı detayları ortaya çıktıBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları - HaberlerBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları2026 BELMEK kurs kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Branş sınırlaması getirildi - Haberler2026 BELMEK kurs kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Branş sınırlaması getirildiSüper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 5. hafta maç takvimi belli oldu - HaberlerSüper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 5. hafta maç takvimi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...