Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı için geri sayım başladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından piyasalar merak içinde. TCMB'nin faiz indirimine gidip gitmeyeceği tartışma konusu olurken, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları da araştırılmaya başlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurduğu Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. 2025 Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 32,95 olarak kaydedildi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan faiz indirimlerinin ancak enflasyonun kontrol altındayken etkili olacağını belirtirken, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları da Google aramalarında öne çıktı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği 2025 yılı toplantı takvimine göre, Ağustos ayı faiz kararının belirlenmesi için 11 Eylül'de Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı düzenlenecek. Faiz kararı, toplantının ardından aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
Merkez Bankası, 24 Temmuz 2025’te politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmişti.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Eylül'de faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak edilirken, dünyaca ünlü banka Barclays'ın Türkiye analizi dikkat çekti.
Merkez Bankası'ndan Eylül ayında 250 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini kaydeden Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, "Beklenenden yüksek enflasyon, GSYİH verileri ve siyasi gelişmelere rağmen Merkez Bankası'nın gevşeme planlarına devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.