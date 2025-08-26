Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı piyasaların nabzını tutuyor. 2025 Ağustos ayına yönelik "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini açıklayan Merkez Bankası, yıllık enflasyon beklentilerinin düşüşe geçtiğini kaydetti. Buna göre yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

TCMB'nin yıllık enflasyon tahminlerinin ardından gözler, Eylül ayında alınacak faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi, TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman?

TCMB FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası, 24 Temmuz 2025’te politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmişti. Bununla birlikte, Ağustos ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edildi.

TCMB, Ağustos ayı faiz kararını belirlemek üzere 11 Eylül'de Para Politikası Kurulu toplantısı düzenleyecek. Faiz kararı, toplantının ardından aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6'ya yükseldi. Öte yandan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonuna kadar 800 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini aktardı.

TCMB'nin enflasyon raporuna dikkat çeken Aran, "Merkez Bankası'nın yılın kalanında 800 baz puanlık bir faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyorum. Politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine kadar inmesi, 6 puanlık bir reel faizle önümüzdeki seneye giriş anlamı taşıyor” tahmininde bulundu.