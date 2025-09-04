BİLSEM ne zaman açılıyor? 2025-2026 derslerin başlangıç tarihi gündemde!

Okulların açılmasına sayılı günler kala Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) açılış tarihleri velilerin gündeminde. Peki, BİLSEM ne zaman açılıyor, derslerin başlangıç tarihi belli oldu mu? merak ediliyor.

BİLSEM NE ZAMAN AÇILIYOR?

BİLSEM'lerdeki eğitimlerin kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre tüm MEB kurumları 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor.

Bu kapsamda BİLSEM'lerin de aynı takvime uygun olarak 8 Eylül'de başlaması bekleniyor.

BİLSEM'DE BU HAFTA SONU DERS OLACAK MI?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) derslerinin MEB takvimine uygun olarak 8 Eylül'de başlaması bekleniyor. Hafta sonu derslerinin ise 13 Eylül Cumartesi itibarıyla başlayacağı tahmin ediliyor. Kesin ders başlangıcı ve program için kayıt olunan Bilim ve Sanat Merkezi'nin takviminin takip edilmesi öneriliyor.

2025-2026 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ