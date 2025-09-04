BİLSEM ne zaman açılıyor? 2025-2026 derslerin başlangıç tarihi gündemde!
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 takvimine göre BİLSEM derslerinin başlangıç tarihi araştırılıyor. Veliler ve öğrenciler 'BİLSEM ne zaman açılıyor', bu hafta sonu derslerin olup olmadığını merak ediyor.
Okulların açılmasına sayılı günler kala Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) açılış tarihleri velilerin gündeminde. Peki, BİLSEM ne zaman açılıyor, derslerin başlangıç tarihi belli oldu mu? merak ediliyor.
BİLSEM NE ZAMAN AÇILIYOR?
BİLSEM'lerdeki eğitimlerin kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre tüm MEB kurumları 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor.
Bu kapsamda BİLSEM'lerin de aynı takvime uygun olarak 8 Eylül'de başlaması bekleniyor.
BİLSEM'DE BU HAFTA SONU DERS OLACAK MI?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) derslerinin MEB takvimine uygun olarak 8 Eylül'de başlaması bekleniyor. Hafta sonu derslerinin ise 13 Eylül Cumartesi itibarıyla başlayacağı tahmin ediliyor. Kesin ders başlangıcı ve program için kayıt olunan Bilim ve Sanat Merkezi'nin takviminin takip edilmesi öneriliyor.
2025-2026 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
|Dönem / Tarih
|Açıklama
|1 Eylül 2025 Pazartesi
|Öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlangıcı
|1-5 Eylül 2025
|Okul öncesi ve 1. sınıf uyum eğitimleri
|8 Eylül 2025 Pazartesi
|Birinci dönem başlangıcı
|10-14 Kasım 2025
|Birinci dönem ara tatili
|16 Ocak 2026 Cuma
|Birinci dönem sonu
|19-30 Ocak 2026
|Yarıyıl tatili
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|İkinci dönem başlıyor
|16-20 Mart 2026
|İkinci dönem ara tatili
|26 Haziran 2026 Cuma
|Eğitim öğretim yılı sonu