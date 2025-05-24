Sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter), dünya genelinde erişim sorunları ve yavaşlamalarla gündemde. Kullanıcılar akışın yenilenmemesi ve giriş yapamama sorunlarını bildiriyor.Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor ve düzelip düzelmediği merak ediliyor.

Sosyal medya platformu X, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü dünya genelinde yaşanan erişim sorunlarıyla kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Downdetector verilerine göre, saat 15.00’ten itibaren binlerce kullanıcı platforma giriş yapamadı, akışın yenilenmediğini ve mesaj gönderemediklerini bildirdi. Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor 24 Mayıs X düzeldi mi aramaları yapılıyor.

TWİTTER (X) NEDEN AÇILMIYOR?

X platformunda 24 Mayıs 2025’te yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların platforma giriş yapamaması ve “Bir şeyler ters gitti, lütfen yeniden yükle” hatasıyla karşılaşmasıyla başladı.

Downdetector’a göre, sorunlar saat 15ç00 civarında yoğunlaşırken kesinti raporları 25.000’e ulaştı. Kullanıcılar, özellikle mobil uygulamada daha fazla sorun yaşadıklarını bildirdi. Downdetector verilerine göre, raporların %68’i uygulama kaynaklıydı. Ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminde sorunlar yaşandığı ve bazı kullanıcıların hesaplarına erişemediği rapor edildi.

X NEDEN ÇALIŞMIYOR?

X’in çalışmama sorunu devam ediyor. Kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmemesi, yeni gönderi paylaşamama ve direkt mesajlara erişememe gibi sorunlar bildirdi.

Kullanıcılar, özellikle direkt mesaj (DM) özelliğinde sorunlar yaşadığını belirtti. Platform 22 Mayıs tarihinde de benzer bir erişim sorunu yaşamıştı.

24 MAYIS X DÜZELDİ Mİ?

24 Mayıs 2025 itibarıyla X’teki erişim sorunları kısmen devam ediyor ancak bazı kullanıcılar için platformun işlevselliği geri dönmüş görünüyor. Ancak latform tam anlamıyla normale dönmedi.