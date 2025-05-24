Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor? 24 Mayıs X düzeldi mi?

Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor? 24 Mayıs X düzeldi mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor? 24 Mayıs X düzeldi mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter), dünya genelinde erişim sorunları ve yavaşlamalarla gündemde. Kullanıcılar akışın yenilenmemesi ve giriş yapamama sorunlarını bildiriyor.Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor ve düzelip düzelmediği merak ediliyor.

Sosyal medya platformu X, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü dünya genelinde yaşanan erişim sorunlarıyla kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Downdetector verilerine göre, saat 15.00’ten itibaren binlerce kullanıcı platforma giriş yapamadı, akışın yenilenmediğini ve mesaj gönderemediklerini bildirdi. Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor 24 Mayıs X düzeldi mi aramaları yapılıyor.

TWİTTER (X) NEDEN AÇILMIYOR?

X platformunda 24 Mayıs 2025’te yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların platforma giriş yapamaması ve “Bir şeyler ters gitti, lütfen yeniden yükle” hatasıyla karşılaşmasıyla başladı.

Downdetector’a göre, sorunlar saat 15ç00 civarında yoğunlaşırken kesinti raporları 25.000’e ulaştı. Kullanıcılar, özellikle mobil uygulamada daha fazla sorun yaşadıklarını bildirdi. Downdetector verilerine göre, raporların %68’i uygulama kaynaklıydı.  Ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminde sorunlar yaşandığı ve bazı kullanıcıların hesaplarına erişemediği rapor edildi.

Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor? 24 Mayıs X düzeldi mi? - 1. Resim

X NEDEN ÇALIŞMIYOR?

X’in çalışmama sorunu devam ediyor. Kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmemesi, yeni gönderi paylaşamama ve direkt mesajlara erişememe gibi sorunlar bildirdi.

Kullanıcılar, özellikle direkt mesaj (DM) özelliğinde sorunlar yaşadığını belirtti. Platform 22 Mayıs tarihinde de benzer bir erişim sorunu yaşamıştı.

Twitter (X) neden açılmıyor, çalışmıyor? 24 Mayıs X düzeldi mi? - 2. Resim

24 MAYIS X DÜZELDİ Mİ?

24 Mayıs 2025 itibarıyla X’teki erişim sorunları kısmen devam ediyor ancak bazı kullanıcılar için platformun işlevselliği geri dönmüş görünüyor. Ancak latform tam anlamıyla normale dönmedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir Foça'da yangın! Alevler büyüyor, havadan ve karadan müdahale başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maç yayın bilgileri - HaberlerEyüpspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maç yayın bilgileriTabii üyesi nasıl olunur, üyelik ücreti ne kadar? - HaberlerTabii üyesi nasıl olunur, üyelik ücreti ne kadar?Rüşdü Saraçoğlu cenazesi ne zaman? Cenaze töreninin detayları belli oldu - HaberlerRüşdü Saraçoğlu cenazesi ne zaman? Cenaze töreninin detayları belli olduBakan Yerlikaya Türk Devletler Teşkilatı toplantısında açıkladı! "Suçla mücadele konseyi kuruluyor" - Haberler"Suçla mücadele konseyi kuruluyor"Prestij Meselesi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam televizyon ekranlarında! - HaberlerPrestij Meselesi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam televizyon ekranlarında!X çöktü mü, ne zaman düzelir? 24 Mayıs X (Twitter) erişim sorunu! - HaberlerX çöktü mü, ne zaman düzelir? 24 Mayıs X (Twitter) erişim sorunu!
Sonraki Haber Yükleniyor...