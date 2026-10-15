İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Uçuşu bulunan yolcular Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin son durumunu, iptal ve gecikme bilgilerini yakından takip ediyor.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki iki havalimanında 14 Ekim akşamı uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı. Bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirilirken, Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkışlara kısa süreli ara verildi. 15 Ekim sabahı itibarıyla ise havalimanlarının uçuş bilgi ekranlarında seferlerin devam ettiği görülüyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları 14 Ekim gecesi hava trafiğini etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki farklı havalimanlarına yönlendirildi. Bu uçakların 16'sı Ankara Esenboğa, 10'u İzmir Adnan Menderes, 8'i Sabiha Gökçen, 2'si Balıkesir Koca Seyit, 2'si Çanakkale ve 1'i Antalya'ya yönlendirildi. Yurt dışında ise Tahran, Burgaz ve Atina'ya yönlendirmeler yapıldı.

15 Ekim sabahı itibarıyla İstanbul'daki tüm uçuşların topluca iptal edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Ancak hava şartlarının etkisiyle uçuş bazında gecikme, yönlendirme veya iptal yaşanabiliyor. İstanbul Havalimanı'nın güncel uçuş ekranında bazı seferlerin gecikmeli, bazılarının ise zamanında devam ettiği görülürken Sabiha Gökçen'in resmi ekranında da sabah saatlerinde çok sayıda kalkışın gerçekleştiği yer alıyor. Bu nedenle yolcuların havalimanına gitmeden önce kendi uçuş numaralarını havayolunun veya havalimanının güncel ekranından kontrol etmesi gerekiyor.

Uçak seferleri iptal mi, uçuşlar yapılıyor mu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçuş durumu

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR YAPILIYOR MU?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 14 Ekim akşamı şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verildi. Kalkışlar saat 21.42'de durdurulurken, saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iniş ve kalkış operasyonlarının saat 22.02 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

15 Ekim sabahındaki güncel uçuş bilgileri de operasyonların sürdüğünü gösteriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın resmi uçuş ekranında Muş, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Elazığ, Ordu-Giresun, Trabzon ve İzmir gibi noktalara sabah seferlerinin kalktığı görülüyor. Bununla birlikte önceki saatlerden kalan gecikmeler ve hava şartlarına bağlı yeni aksamalar yaşanabileceğinden yolcuların uçuş durumlarını anlık olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uçak seferleri iptal mi, uçuşlar yapılıyor mu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçuş durumu

İSTANBUL HAVALİMANI UÇAKLAR KALKIYOR MU?

İstanbul Havalimanı'nda da uçuş operasyonları devam ediyor. 14 Ekim'deki olumsuz hava şartları nedeniyle 43 uçağın başka havalimanlarına yönlendirilmesi ciddi aksamaya yol açsa da 15 Ekim sabahı itibarıyla kalkışların tamamen durduğu yönünde bir açıklama bulunmuyor. Hava koşullarının gün içinde değişebileceği göz önüne alındığında yolcuların seferlerini havayolu şirketinin güncel duyurularından ve uçuş bilgi ekranlarından takip etmeleri önem taşıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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