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28-29-30 Temmuz UEDAŞ tam listeyi duyurdu! Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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28-29-30 Temmuz UEDAŞ tam listeyi duyurdu! Bursa&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. (UEDAŞ, 28-29-30 Temmuz'da Bursa'da gerçekleşecek elektrik kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Bazı bölgelerde yaşanan orman yangını nedeniyle enerji hatlarında kesintilerin planlandığı belirtildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında Bursa'nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Bölgede gerçekleşecek elektrik kesintisi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek.

UEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

28-29-30 Temmuz tarihlerinde Bursa'nın Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde elektrikler kesilecektir.

Bursa'da elektriklerin ne zaman geleceği ise UEDAŞ’ın resmi internet adresi üzerinden duyurulmuştur.

UEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

28-29-30 TEMMUZ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

UEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 11. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 12. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 13. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 14. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 15. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 16. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 17. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 18. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 19. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 20. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 21. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 22. ResimUEDAŞ tam listeyi duyurdu! 28 Temmuz Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 23. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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