28-29-30 Temmuz UEDAŞ tam listeyi duyurdu! Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 10:06 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 10:14 - Güncelleme:

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. (UEDAŞ, 28-29-30 Temmuz'da Bursa'da gerçekleşecek elektrik kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Bazı bölgelerde yaşanan orman yangını nedeniyle enerji hatlarında kesintilerin planlandığı belirtildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında Bursa'nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Bölgede gerçekleşecek elektrik kesintisi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek. BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 28-29-30 Temmuz tarihlerinde Bursa'nın Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde elektrikler kesilecektir. Bursa'da elektriklerin ne zaman geleceği ise UEDAŞ’ın resmi internet adresi üzerinden duyurulmuştur. 28-29-30 TEMMUZ BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İlgili Haber 28 Temmuz İzmir elektrik kesintisi listesi: Aman dikkat! İzmir'in 12 ilçesinde elektrikler olmayacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin