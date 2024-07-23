UEFA ülke puanı sıralaması 2024-2025 sezonu için belli oldu! İşte Türkiye'nin güncel sıralaması

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 2024-2025 sezonu için 33.600 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu puan durumu, Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa turnuvalarına katılım açısından kritik öneme sahip.

UEFA'nın ülke puanı sıralaması, her sezon sonunda güncellenerek ülkelerin Avrupa kupalarındaki temsilcilerini belirliyor. 2024-2025 sezonu sıralaması da belli oldu ve Türkiye, 33.600 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 - İngiltere: 89.160 puan

2 - İtalya: 79.106 puan

3 - İspanya: 73.989 puan

4 - Almanya: 71.660 puan

5 - Fransa: 57.736 puan

6 - Hollanda: 53.900 puan

7 - Portekiz: 48,416 puan

8 - Belçika: 42.400 puan

9 - Türkiye: 33.600 puan

10 - Çekya: 33.550 puan

11 - İsrail: 28.750 puan

12 - Avusturya: 28.000 puan

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 33.600 puanla 9. sırada yer almaktadır. UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer almak, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in bu sezonki performansı UEFA ülkeler sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırmak adına kritik öneme sahip.

Türkiye’den son 10. sırada yer alan Çekya ile aramızda sadece 50 puan fark var. Ayrıca, UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sırada bulunan İsrail bu sezon Avrupa’da 4 takımla temsil edilecek. Biz ise bu sezon 5 takımla Avrupa’da olacağız. İsrail’in temsilcilerinin topladığı toplam puan 4’e bölünecek. Bizim ise 5 temsilci ile katıldığımız için topladığımı puanlar 5’e bölünecek. İsrail daha az en iyi takımları bir miktar avantajlı konumda yer alıyor. Bu bakımdan Avrupa’daki tüm takımlarımızın başarılı olması sonraki ileriki sezonlarda Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan takım gönderebilmek adına elzem bir durum.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin Avrupa kupalarında temsil edilen takımlarının performanslarına göre belirlenir. Bu puanlar, takımların Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde ettikleri galibiyet ve beraberlikler üzerinden hesaplanır. Grup aşamasındaki bir galibiyet 2 puan, beraberlik ise 1 puan değerindedir. Elemelerde ise galibiyet 1 puan, beraberlik 0.5 puan olarak değerlendirilir.

UEFA ÜLKE PUANI HESAPLANIŞI

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde kaç ülke puanı veriliyor?

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç) kaç ülke puanı veriliyor?

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)