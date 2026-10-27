İŞKUR Ulusal Staj Programı 2027 başvuruları başladı. Program öğrencilere kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatı sunuyor. Bakan Işıkhan'ın 26 Ekim Pazartesi günü yaptığı duyurunun ardından öğrenciler, başvuru şartlarını ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, Ulusal Staj Programı başvuruları için son gün ne zaman? USP başvurusu nereden-nasıl yapılır?

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Ulusal Staj Programı'na başvuru yapan öğrenciler akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendirilmektedir. İşverenler staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanları esas alarak objektif bir şekilde iletmektedir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Genç insan kaynağımızın kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla başlatılan Ulusal Staj Programı için başvurular 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başladı. Başvurular 14 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Ulusal Staj Programı başvuruları için son gün ne zaman? USP 2026 başvuru tarihleri

BAŞVURU ŞARTLARI

01.01.2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1992 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2* (diğer sistemlerde dengi olan),

Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Programı'na başvurmak isteyen öğrenciler, işlemlerini İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yap.

e-Devlet aşamasını gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamlayın.

"Başvuru formunu" her bir soruda belirten kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.

Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istedikleri kabul etmek için Ulusal Staj Programı'nı düzenli olarak takip etmeyi unutmayın.

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