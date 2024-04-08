Ümit Özlale İyi Parti'den istifa etti

Ümit Özlale istifa mı etti, sorusu hız kazandı. 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ümit Özlale'den açıklama geldi. Peki, Ümit Özlale istifa mı etti, partiden ayrıldı mı? İşte detaylar...

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa mı etti, sorusuna cevap aranıyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'den istifa mı geldi?

ÜMİT ÖZLALE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

İyi Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz'ın ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de partiden istifa etti.

Ümit Özlale'nin açıklaması şöyle;

"Sevgili İYİ Parti Ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

Saygılarımla,