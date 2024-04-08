İyi Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın hakkında

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kurultayda aday olmayacağım' açıklamasının ardından, Koray Aydın da, İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday oldu. Peki, İyi Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın kimdir, kaç yaşında? Koray Aydın nereli?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklarken olağanüstü kurultayda yarışacak isimler belli olmaya başladı. İyi Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da adaylığını ilan etti. Peki, İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Koray Aydın kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Yomra'ya bağlı Özdil köyünden olan Aydın, İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. Koray Aydın, 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Eski bayındırlık ve iskan bakanı olan Koray Aydın, bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçildi.

KORAY AYDIN HAYATI VE KARİYERİ

Koray Aydın, Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde meclisteki sandalyesini kaybetti. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde, Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştı ve kazanamadı.

Koray Aydın, 2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı.

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Partiye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı. Parti'de şu anda İyi Parti TBMM Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

14 Mayıs seçimlerinin ardından İyi Parti’nin TBMM Grup Başkanı olarak görev alan Koray Aydın, genel başkanlığa adaylığını açıkladı.