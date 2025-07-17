Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ümraniye Atakent elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Temmuz Ümraniye elektrik arıza sorgulama

Ümraniye Atakent elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Temmuz Ümraniye elektrik arıza sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ümraniye Atakent elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Temmuz Ümraniye elektrik arıza sorgulama
Elektrik Kesintisi, Ümraniye, Atakent, AYEDAŞ, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Temmuz Ümraniye Atakent elektrik kesintisi yaşanıyor. Ümraniye Atakent elektrik kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar AYEDAŞ elektrik arıza sorgulama bilgisine bakıyor. Ümraniye Atakent elektrik kesintisi bitiş saati belli oldu.

17 Temmuz 2025 Perşembe günü Ümraniye Atakent elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar AYEDAŞ elektrik arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini sorguluyor.

ÜMRANİYE ATAKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ümraniye Atakent'te elektrik kesintisi etkili oluyor. 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle saatlerinde başlayan şebeke arızası yaşanıyor. AYEDAŞ arıza sorgulama üzerinden elektrik kesintisinin 17.29'da biteceği öğrenildi. 

Ümraniye Atakent elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Temmuz Ümraniye elektrik arıza sorgulama - 1. Resim

ATAKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER 17 TEMMUZ

Şebeke arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor. Anlık arıza çalışmalar devam ediyor. 17 Temmuz 2025 Perşembe Ümraniye Atakent elektrik kesintisi 17.29'da sona erecek.

Kesintiden Etkilenen Sokaklar:

Görsel, Akdeniz, Atakan, Ataköy, Badem, Çalıkuşu, Çayeli, Ağaçaltı, Hamiyet, Ege, Ezel, Sezen, Katre, Muammer Aksoy, Orhan Veli, Latif, Anka, Seyfi Demirsoy, Tonguç, Türkler, Elveda, Ümit Doğanay, Üstündağ, Payidar, Göreme, Destan, Hatboyu, Altan Erbulak, Gelibolu, Revan, Barış, Aksal, Haldun Taner, Adaş, Özgür, Ören, Dicle, Öncü, Yasemin, Erbay, Burçak, Paker, Dadaloğlu, Gençlik, Göktürk, Reşitpaşa, Mithatpaşa, Atanur, Toygar, Burç, Atam, Onursal, Tanyeli, Miralay, Kazım Karabekir, Çevre, Atakent, Ulubey.

Ümraniye Atakent elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Temmuz Ümraniye elektrik arıza sorgulama - 2. Resim

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 TEMMUZ

Atatürk, İnkılap, Dumlupınar, Namık Kemal Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Atakent Mahallesi, Armağanevler Mahallesi, Parseller Mahallesi, Site Mahallesi ve Finanskent Mahallesi'nda kesinti yaşanıyor. Kesintinin 17.29'da biteceği belirtildi. 

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Emekli oldum, EYT’ye geçtim” demişti… Selin Demiratar hiç yaşlanmamış!Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok? 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerÇift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok? 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?Şeref Ateş kimdir, suçu ne? Gözaltına alınma nedeni belli oldu - HaberlerŞeref Ateş kimdir, suçu ne? Gözaltına alınma nedeni belli olduGTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu! - HaberlerGTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu!Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde! - HaberlerSözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde!Yunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar? - HaberlerYunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar?Memleket Partisi kapanıyor mu, neden? Muharrem İnce CHP’ye katıldı mı? - HaberlerMemleket Partisi kapanıyor mu, neden? Muharrem İnce CHP’ye katıldı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...