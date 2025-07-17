Ümraniye Atakent elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Temmuz Ümraniye elektrik arıza sorgulama
17 Temmuz Ümraniye Atakent elektrik kesintisi yaşanıyor. Ümraniye Atakent elektrik kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar AYEDAŞ elektrik arıza sorgulama bilgisine bakıyor. Ümraniye Atakent elektrik kesintisi bitiş saati belli oldu.
17 Temmuz 2025 Perşembe günü Ümraniye Atakent elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar AYEDAŞ elektrik arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini sorguluyor.
ÜMRANİYE ATAKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye Atakent'te elektrik kesintisi etkili oluyor. 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle saatlerinde başlayan şebeke arızası yaşanıyor. AYEDAŞ arıza sorgulama üzerinden elektrik kesintisinin 17.29'da biteceği öğrenildi.
ATAKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER 17 TEMMUZ
Şebeke arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor. Anlık arıza çalışmalar devam ediyor. 17 Temmuz 2025 Perşembe Ümraniye Atakent elektrik kesintisi 17.29'da sona erecek.
Kesintiden Etkilenen Sokaklar:
Görsel, Akdeniz, Atakan, Ataköy, Badem, Çalıkuşu, Çayeli, Ağaçaltı, Hamiyet, Ege, Ezel, Sezen, Katre, Muammer Aksoy, Orhan Veli, Latif, Anka, Seyfi Demirsoy, Tonguç, Türkler, Elveda, Ümit Doğanay, Üstündağ, Payidar, Göreme, Destan, Hatboyu, Altan Erbulak, Gelibolu, Revan, Barış, Aksal, Haldun Taner, Adaş, Özgür, Ören, Dicle, Öncü, Yasemin, Erbay, Burçak, Paker, Dadaloğlu, Gençlik, Göktürk, Reşitpaşa, Mithatpaşa, Atanur, Toygar, Burç, Atam, Onursal, Tanyeli, Miralay, Kazım Karabekir, Çevre, Atakent, Ulubey.
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 TEMMUZ
Atatürk, İnkılap, Dumlupınar, Namık Kemal Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Atakent Mahallesi, Armağanevler Mahallesi, Parseller Mahallesi, Site Mahallesi ve Finanskent Mahallesi'nda kesinti yaşanıyor. Kesintinin 17.29'da biteceği belirtildi.